INCÊNDIO NO RECIFE Incêndio em prédio em construção no Recife pode ter sido causado por curto-circuito Hipótese do curto-circuito foi informada pelo secretário de Defesa Social do Estado

Um curto-circuito pode ter causado o incêndio em um prédio em construção no bairro da Torre, na Zona Oeste do Recife. As chamas atingiram o edifício na noite de quinta-feira (28). Na manhã desta sexta-feira (29), Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e representantes da construtora Carrilho, responsável pela edificação, realizaram vistorias no local.

A hipótese do curto-circuito foi informada pelo secretário de Defesa Social do Estado, Alessandro Carvalho, presente no local na noite de quinta-feira.

O secretário falou que ainda não é possível precisar qual foi a causa do incêndio, que começou entre o penúltimo e último andar da construção. A teoria do curto-circuito, portanto, será investigada.

"O fogo começou no último ou no penúltimo andar, possivelmente pode ter sido um curto-circuito e veio para a parte de baixo, porque o incêndio que se iniciou lá começou a desprender materiais, como nós vimos. Havia só um vigilante na obra e, quando o incêndio começou, ele saiu", disse o secretário de Defesa Social.

Questionado sobre motivação criminosa, informação que chegou a circular entre os moradores das redondezas, o secretário destacou que também não é possível afirmar no momento. O incêndio não deixou vítimas, apenas um vigilante estava no local e conseguiu sair assim que percebeu as chamas.



"Isso foi tratado com a empresa para ver essas possíveis, isso são termos contratuais até por questões de seguro e outras coisas. Ela está tratando para ver qual é o possível caso. A Defesa Civil está voltado com o olhar do risco, qual a possiblidade de acontecer um acidente. Nosso papel é restabelecer que as famílias retornem à mobilidade e segurança", disse o coronel Cássio Sinomar, secretário executivo de Defesa Civil do Recife.

