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TAILÂNDIA

Incêndio em prédio em ilha turística na Tailândia deixa 11 mortos e 16 feridos

Fogo começou durante a madrugada no prédio comercial que abrigava um restaurante e áreas para aluguel

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Equipes de socorro no local de um incêndio em um edifício comercial que abrigava um restaurante e acomodações para aluguel, em PhuketEquipes de socorro no local de um incêndio em um edifício comercial que abrigava um restaurante e acomodações para aluguel, em Phuket - Foto: Várias Fontes/AFP

Um incêndio devastou um prédio comercial de quatro andares na ilha turística de Phuket, na Tailândia, na madrugada de segunda-feira (16), uma tragédia que deixou 11 mortos e 16 feridos, informou a polícia.

O incêndio começou durante a madrugada no prédio comercial que abrigava um restaurante e áreas para aluguel, disse à AFP um policial da comunidade de Patong, em Phuket.

"Os bombeiros demoraram duas horas para controlar o incêndio e encontraram 11 pessoas mortas", incluindo cidadãos tailandeses e birmaneses, afirmou.

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A causa do incêndio está sendo investigada, segundo o policial, que pediu para não ser identificado porque não estava autorizado a falar com a imprensa.

Dezesseis pessoas foram atendidas no hospital por inalação de fumaça e ferimentos provocados por estilhaços de vidro, acrescentou.

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