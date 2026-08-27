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Rio de Janeiro Incêndio em prédio em Vasco da Gama deixa dois mortos e dez feridos Nove pessoas foram encaminhadas para o Hospital Souza Aguiar

Um incêndio de grandes proporções num prédio residencial em Vasco da Gama, Zona Norte do Rio, na noite desta quarta-feira, deixou duas pessoas mortas e dez feridas. Nove das vítimas foram encaminhadas para o Hospital municipal Souza Aguiar, no Centro. Equipes permanecem no local fazendo o trabalho de rescaldo.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 21h30 para o imóvel, localizado na Rua do Bonfim, próximo ao Estádio São Januário. Foram mobilizados cerca de 50 militares e 20 viaturas dos quartéis de Benfica, Vila Isabel, Grajaú e de outras seis unidades da corporação.

Os corpos das duas pessoas mortas foram encaminhados para o Instituto Médico-Legal (IML), onde será feita a identificação.

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