São Paulo Incêndio em prédio na Vila Prudente, deixa dois mortos, entre eles um bebê Chamas alcançaram o terceiro andar do edifício localizado na zona leste da cidade de São Paulo

Um incêndio atingiu um prédio na manhã desta segunda-feira, 12, na Vila Prudente, zona leste da cidade de São Paulo. As chamas alcançaram o terceiro andar do edifício localizado na avenida Vila Ema, número 516.

O Corpo de Bombeiros mobilizou dez viaturas para atender à ocorrência. De acordo com a corporação, houve grande quantidade de material combustível em combustão no local. Duas pessoas morreram em decorrência do incêndio - um adulto e um bebê, que ainda não foram identificados.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) o trânsito na Avenida Vila Ema, sentido Centro, altura da Avenida Salim Farah Maluf estava bloqueado até por volta das 9h.

No sentido Vila Prudente o trânsito está desviado para a rua Dr. Paulo Aranha de Azevedo. No sentido Sapopemba o desvio segue pela rua Itaperima, rua Nhengaibas, rua Antonio Bitencourt, rua Dr. Murai, Praça Rolim de Moura e saindo na avenida Salim Farah Maluf. Os semáforos neste local estão sendo operacionados pelos agentes de trânsito.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana e Transporte (SMT) e a SPTrans, 6 linhas de ônibus estão sendo desviadas desde as 5h.

