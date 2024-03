Incêndio em prédio residencial de bairro nobre em Londres deixa onze hospitalizados

Onze pessoas foram hospitalizadas após grande incêndio em um prédio residencial, em Londres, na manhã desta sexta-feira (hora local), que levou à evacuação de 130 residentes, disseram os bombeiros.

O incêndio começou numa casa geminada de cinco andares, convertida em vários apartamentos, no exclusivo bairro de South Kensington, perto do Museu de História Natural.

“Onze pessoas foram tratadas por inalação de fumaça e levadas ao hospital”, disse o Corpo de Bombeiros de Londres, que mobilizou quinze veículos e 100 pessoas para o local.





Além disso, 130 moradores da propriedade e de residências vizinhas foram evacuados por segurança.

“O fogo se espalhou do térreo para o sótão e telhado. As equipes estão trabalhando duro para contê-lo e evitar que se espalhe para os edifícios adjacentes”, disse o chefe dos bombeiros, Steve Collins.