Incêndio em Puerto Madero: pelo menos 100 pessoas foram evacuadas

A Torre Renoir 2, edifício localizado na Marta Lynch 551, no bairro de Puerto Madero, na Argentina, está em chamas desde terça-feira ao meio-dia. Segundo informações obtidas pelo LA NACION junto às autoridades, uma operação em larga escala do Sistema de Atendimento Médico de Emergência (SAME) foi lançada e várias unidades do Corpo de Bombeiros da cidade estão trabalhando no local, de onde pelo menos 100 pessoas foram evacuadas.

Até aqui, oito pessoas necessitaram de tratamento com oxigênio devido à densa presença de fumaça. Cerca de 20 bombeiros foram mobilizados para tentar conter o fogo, que já havia se espalhado do 10º ao 15º andar da torre. 33 veículos estão trabalhando no acidente. O chefe do governo de Buenos Aires, Jorge Macri, está no local com equipes de emergência.



“Estamos trabalhando com a polícia e os bombeiros da cidade; O incêndio começou no 10º andar e se alastrou", disse o chefe do SAME, Alberto Crescenti, em conversa com o TN . Ele também afirmou que ainda é aguardada a confirmação se mais pessoas foram deixadas nos andares superiores para evacuação.

“Não transferimos pessoas para nenhum hospital; "Estamos prestando atendimento nos postos de oxigênio", acrescentou o médico, que esclareceu que as pessoas afetadas "estão abaixo dos parâmetros de inalação de fumaça".

Fontes policiais disseram a este jornal que "uma grande quantidade de fumaça dificultou a identificação precisa da origem do incêndio". “Membros do Grupo Especial de Resgate de Caballito (GER) do Corpo de Bombeiros da Cidade estão trabalhando para apagar as chamas e ajudar os moradores”, relataram e especificaram: “Aguardam-se laudos periciais para determinar a origem do incêndio”.

O trânsito na área está completamente interrompido. As autoridades pediram à população que evite a área do acidente.

O lugar do fogo

A Torre Renoir 2 tem 175 metros de altura, 51 andares e foi concluída em 2012. É o terceiro edifício mais alto de toda a Argentina. Só é superada pela Torre Alvear, com 235 metros, e pela Torre Cavia, com 173 metros. A construção tem unidades que variam de 160 metros quadrados a 550 metros quadrados.

De acordo com publicações imobiliárias, um apartamento de 175 metros quadrados e três cômodos pode ser comprado por cerca de US$ 1.100.000. As propriedades incluem acesso a uma piscina aquecida dentro da torre, solário, sala multiuso (SUM), área de recreação infantil, academia, spa, sauna, banho turco, banho finlandês, ducha escocesa, hidromassagem, salas de relaxamento privativas, entre outras comodidades.

