MUNDO Incêndio em shopping deixa mais de 60 mortos no Iraque; veja imagens do fogo 14 corpos carbonizados ainda não foram identificados

Um incêndio em um shopping center na cidade de Kut, leste do Iraque, matou pelo menos 61 pessoas, informaram as autoridades locais nesta quinta-feira, enquanto muitas famílias buscam notícias sobre seus parentes.

O governo iniciou uma investigação para determinar as causas do incêndio, o mais recente em um país onde as normas de segurança são desrespeitadas com frequência.

"O incêndio trágico matou 61 cidadãos inocentes, a maioria asfixiada nos banheiros", informou o Ministério do Interior.

As autoridades relataram que 14 corpos carbonizados não foram identificados.

O incêndio começou na noite de quarta-feira e se propagou rapidamente pelo centro comercial Hyper Mall, que tinha cinco andares. As causas ainda não foram determinadas, mas um sobrevivente declarou à AFP que um aparelho de ar-condicionado explodiu.

Os bombeiros conseguiram controlar o incêndio, mas continuam no local para procurar as pessoas relatadas como desaparecidas.

Durante a madrugada, as ambulâncias transportaram vítimas para o hospital de Kut, que fica 160 quilômetros ao sudeste de Bagdá. Um correspondente da AFP viu corpos carbonizados no hospital.

Segundo o repórter, o shopping havia sido inaugurado apenas cinco dias antes. Os primeiros relatos indicam que o incêndio começou no primeiro andar.

"Não conseguimos escapar"

Dezenas de pessoas se reuniram diante do hospital para aguardar informações sobre parentes.

Nasir al Quraishi, um médico de 50 anos, contou que perdeu cinco familiares. "Fomos ao shopping para comprar comida, jantar e fugir dos cortes de energia elétrica em casa", relatou. "Um ar-condicionado explodiu no segundo andar, o incêndio começou e não conseguimos escapar".

O governador da província, Mohamed al Miyahi, declarou três dias de luto e afirmou que as autoridades vão processar o proprietário do edifício e do shopping.

"A tragédia é um grande choque (...) e exige uma revisão rigorosa de todas as medidas de segurança", afirmou o governador.

O primeiro-ministro Mohamed Shia al Sudani ordenou uma "investigação exaustiva para detectar deficiências" e evitar novas tragédias.

As normas de segurança para o setor da construção são frequentemente ignoradas no Iraque, um país onde as infraestruturas estão muito deterioradas após décadas de conflito, o que provoca acidentes fatais e incêndios.

Durante o verão, as temperaturas se aproximam de 50°C e os incêndios aumentam.

Em setembro de 2023, um incêndio em um salão de festas deixou pelo menos 100 mortos. Muitas pessoas faleceram durante um tumulto quando os convidados tentaram escapar das chamas.

Em julho de 2021, mais de 60 pessoas morreram em um incêndio em uma unidade dedicada a pacientes com covid em um hospital no sul do Iraque.

