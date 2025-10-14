A- A+

ABASTECIMENTO Incêndio em subestação do Paraná causou apagão no Brasil; 600 mil ficaram sem energia em Pernambuco Segundo o Ministério de Minas e Energia, o retorno dos equipamentos e a recomposição das cargas aconteceu de maneira controlada

O Ministério de Minas e Energia (MME) informou que o apagão registrado em diversos estados do Brasil na madrugada desta terça-feira (14), incluindo Pernambuco, foi causado por uma "perturbação de grande porte" no Sistema Interligado Nacional (SIN) registrada por volta da 00h32.

Segundo a pasta, a ocorrência teve início em um incêndio em reator na Subestação de Bateias, no Paraná, que desligou toda a subestação de 500 kV e desinterligou outras regiões, em contingência severa.

O retorno dos equipamentos e a recomposição das cargas aconteceu de maneira controlada, logo nos primeiros minutos.

Até sendo que até 1h30min, todas as cargas das regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro - Oeste foram restabelecidas.

Já as cargas da região Sul foram recompostas totalmente por volta de 2h30min.

Segundo o MME, o tempo de recomposição total foi inferior às ocorrências deste porte já ocorridas no SIN.

Nesta terça-feira, uma reunião preliminar com os principais agentes envolvidos será realizada para identificar as causas.

Confira a nota completa do MME:

Às 00h32min ocorreu perturbação de grande porte no Sistema Interligado Nacional, com desligamento de cerca de 10.000 MW de cargas, de forma controlada (por atuação do Esquema Regional de Alívio de Carga - ERAC).

A ocorrência teve início em incêndio em reator na Subestação de Bateias (Paraná) que desligou toda a subestação de 500 kV, desinterligando as regiões Sul e Sudeste/Centro - Oeste, ocasionando contingência severa.

O retorno dos equipamentos e a recomposição das cargas se deu de maneira controlada, logo nos primeiros minutos, sendo que até 1h30min, todas as cargas das Regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro - Oeste foram restabelecidas. As cargas da Região sul foram recompostas totalmente por volta de 2h30min.

O tempo de recomposição total foi inferior às ocorrências deste porte já ocorridas no SIN.

Está programada para hoje reunião preliminar com os principais agentes envolvidos para identificar as causas e o ONS deverá realizar reunião preliminar de Análise da Perturbação para início de elaboração do Relatório de Análise da Perturbação - RAP até sexta-feira, 17/10.

