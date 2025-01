Incêndio em Tejipió: fogo atinge apartamento em prédio residencial; ninguém ficou ferido

A- A+

Um incêndio atingiu o apartamento de um prédio residencial no bairro de Tejipió, na Zona Oeste do Recife, no início da tarde desta terça-feira (28).



Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, a ocorrência foi registrada na avenida Doutor José Rufino.

Uma viatura de combate a incêndio foi enviada ao local. O fogo atingiu um dos cômodos do apartamento e alguns móveis.



Ainda segundo a corporação, não há registro de vítimas. A ocorrência foi finalizada.

