Incêndio em torre de 52 andares deixa cinco mortos e 19 feridos nos Emirados Árabes; veja vídeo

Cinco pessoas morreram e outras 19 ficaram feridas em um incêndio que atingiu uma torre residencial de 52 andares no último domingo (13) em Sharjah, cidade vizinha a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

O incêndio começou por volta das 11h30 no 44º andar do edifício, que abriga mais de 1.500 moradores de diferentes nacionalidades. Segundo o Comando Geral da Polícia dos Emirados, equipes da Defesa Civil agiram rapidamente, evacuando centenas de pessoas e evitando que o fogo se alastrasse para outras partes do prédio ou para torres vizinhas.

Entre os feridos, seis estão em estado grave e um morador foi hospitalizado após inalar fumaça. Todos estão sendo atendidos no Hospital Al Qassimi, e o estado de saúde deles é considerado estável até o momento, segundo as autoridades locais.

Imagens divulgadas mostram densas nuvens de fumaça saindo do prédio enquanto a área era isolada. A operação de resfriamento foi concluída por volta das 19h, quando o local foi entregue à polícia para investigação.

A fire broke out at a high-rise building on Sunday morning on Bukhara Street in Al Nahda, #sharjah . Eyewitnesses told Khaleej Times that they first noticed plume of smoke and flames coming from the building at around 11am. #UAE https://t.co/IFdgot1DnO pic.twitter.com/1UHLM0xgmO — Khaleej Times (@khaleejtimes) April 13, 2025

“Fizemos o melhor possível desde o início. A evacuação foi conduzida com alto nível de preparo para garantir a segurança dos moradores”, afirmou o diretor do Departamento de Operações da Polícia de Sharjah, Ahmed Al Naur.

A causa do incêndio ainda é desconhecida. Equipes especializadas do Laboratório Forense da Polícia de Sharjah estão no local colhendo evidências para determinar o que provocou o início das chamas. As investigações seguem em andamento.

