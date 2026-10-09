A- A+

PERNAMBUCO Incêndio em vegetação atinge campus da UFPE em Caruaru na noite dessa quinta (8) Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado por funcionários da instituição; caso é o quarto em 10 dias na universidade

Um incêndio em vegetação no Centro Acadêmico do Agreste (CAA) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), em Caruaru, no Agreste do estado, foi registrado na noite dessa quinta-feira (8). O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado e confirmou o caso.

Segundo a corporação, quando o efetivo chegou ao local, viu que "os próprios funcionários da instituição haviam controlado o princípio de incêndio".

"Os bombeiros realizaram uma verificação da área e repassaram orientações aos funcionários", completou a corporação.

Por meio de nota, a universidade confirmou que "foi identificado um pequeno foco de incêndio na área externa ao Centro Acadêmico do Agreste (CAA) da UFPE, fora dos limites da cerca". "A ocorrência foi rapidamente controlada pela equipe do campus, com posterior apoio do Corpo de Bombeiros", compeltou.

Quarto caso em 10 dias na UFPE

Outros três incêndios foram registrados na UFPE nos últimos dias, todos no Recife. O primeiro ocorreu na quarta-feira (30/9), em um laboratório do Departamento de Física. O fogo teria sido provocado em uma câmara de alta temperatura usada para aquecimento de substâncias

O segundo aconteceu no domingo (4), quando chamas foram registradas no laboratório de Citogenética e Evolução Vegetal, no Centro de Biociências. Em nenhum dos dois casos houve vítimas.

O terceiro caso, na noite dessa quarta-feira (7), foi o mais grave e um incêndio de grandes proporções atingiu o prédio onde funcionava a Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (Dine).

No edifício, operavam vários laboratórios no primeiro andar, ligados a fármacos, informática e computação. Segundo o reitor da UFPE, Alfredo Gomes, os prejuízos podem chegar a R$ 100 milhões, além do científico.

A Polícia Federal (PF) investiga a causa do incêndio, enquanto o Ministério da Educação (MEC) anunciou um aporte de R$ 28 milhões para a construção de um novo prédio no local, além de mais R$ 100 milhões para investimento na compra de novos equipamentos.

Veja também