Sertão Estátua da Havan em Petrolina é incendiada; Polícia investiga o caso De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve feridos

A imagem da estátua da loja Havan localizada em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, foi incendiada na madrugada desta terça-feira (23).





O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco foi acionado para conter o incêndio na estrutura do estabelecimento por volta das 3h30. Duas viaturas foram enviadas ao local.

As chamas atingiram um terreno baldio e a estátua, que imita a Estátua da Liberdade, em Nova York, nos Estados Unidos. A imagem foi destruída. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve feridos.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que instaurou um inquérito policial, através da 213ª Delegacia de Petrolina, para apurar as ocorrências de dano e incêndio dolosos.

“Mais informações poderão ser repassadas após a completa elucidação dos fatos”, informou a Polícia Civil.



O dono da Havan, Luciano Hang, lamentou o ocorrido: “É inaceitável o que aconteceu em Petrolina. Em que país estamos vivendo? Onde as pessoas não aceitam o contraditório. Isto é mais um ato de intolerância contra a Havan. Um ato criminoso como esse não pode ficar impune. Estaremos junto às autoridades para que as investigações avancem o mais rápido possível e que os responsáveis sejam identificados brevemente e paguem pelo que fizeram."



O empresário continua em nota: "Essa situação não vai nos parar. Vamos continuar abrindo lojas, colocando estátuas e gerando empregos por todo o Brasil. Nossa estátua já diz tudo: Liberdade. E é por ela que vamos continuar lutando”.



De acordo com a nota, esta é a terceira vez que ateiam fogo em estátuas da Havan - as outras foram nas cidades de São Carlos (SP) e Porto Velho (RO). A nota pede: "Quem tiver informações sobre os criminosos, denuncie pelo número 0800 517 0051."

