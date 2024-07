Incêndio florestal avança e destrói parte de cidade turística canadense de Jasper

A- A+

Um intenso incêndio florestal destruiu parte da cidade turística de Jasper, no oeste do Canadá, no centro do popular parque nacional onde os bombeiros continuam enfrentando as grandes paredes de chamas nesta quinta-feira (25), em meio a uma onda de altas temperaturas.

O governo canadense anunciou o envio de tropas do Exército à região para ajudar os socorristas nas tarefas de resgate, que também esperam poder contar com a chegada das chuvas previstas.

A emergência do incêndio foi declarada na tarde de quarta-feira. Os 25 mil moradores da cidade e turistas que estavam na reserva natural foram evacuados durante a noite de segunda para terça-feira.

Até o momento não foram registradas mortes no incêndio. No entanto, "como mostram as imagens online, houve perdas significativas" de áreas florestais, relataram funcionários da unidade de preservação em uma publicação nas redes sociais.

O Parque Nacional de Jasper, o maior do Canadá, conhecido por suas montanhas, geleiras, lagos e cachoeiras, atrai 2,5 milhões de visitantes todos os anos.

Na cidade, bombeiros trabalham arduamente "para salvar o maior número possível de edifícios e proteger infraestruturas críticas", especificaram.

O prefeito de Jasper, Richard Ireland, disse ao canal público CBC que sua cidade estava vivendo o "seu pior pesadelo".

Nos últimos dias, diversos incêndios foram provocados por raios no oeste do Canadá, afetado por uma grave seca.

No total, mais de 170 incêndios ativos foram registrados na província de Alberta nesta quinta-feira, incluindo mais de 12 na região de Fort McMurray, um centro de exploração de areias betuminosas.

Há temores de que o país seja mais uma vez afetado por uma temporada de incêndios de grandes proporções semelhante à do ano passado.

Em 2023, o Canadá registrou um verão apocalíptico e a pior temporada de incêndios de sua história: 15 milhões de hectares foram devastados pelas chamas e mais de 200 mil pessoas foram evacuadas.

Veja também

diplomacia Chanceleres de China e Rússia se reúnem à margem de encontro ministerial em Laos