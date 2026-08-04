A- A+

MUNDO Incêndio florestal avança em reserva natural dos Países Baixos Fogo se propagou durante a noite e atingiu 100 hectares

Os bombeiros lutavam nesta terça-feira (4) para conter um incêndio florestal em uma reserva natural no sudeste dos Países Baixos que se propagou durante a noite e atingiu 100 hectares, informaram as autoridades.

Este é o mais recente de uma série de incêndios que afetam o oeste da Europa, após várias ondas de calor mortais que secaram os leitos de rios e a vegetação, fenômenos climáticos extremos que cientistas vinculam às mudanças climáticas provocadas pelo ser humano.

O incêndio começou por volta do meio-dia de segunda-feira na reserva natural próxima à localidade de Oostrum, na província de Limburgo, perto da fronteira com a Alemanha.

As chamas se propagaram por 100 hectares no início da manhã de terça-feira e ainda não estavam sob controle, informaram as autoridades provinciais.

Os ventos mudam constantemente de direção e aceleram a propagação das chamas, disse um porta-voz regional à agência de notícias ANP.

Quase 300 funcionários dos serviços de emergência participaram do combate ao incêndio durante a noite. Helicópteros devem retomar as operações na manhã de terça-feira, segundo as autoridades.

Como parte das medidas de prevenção, um acampamento próximo foi evacuado e os serviços ferroviários foram suspensos na região.

Veja também