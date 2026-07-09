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Espanha

Incêndio florestal deixa 12 mortos no sul da Espanha

Cerca de 150 bombeiros e cinco caminhões-pipa foram mobilizados durante a noite de quinta para sexta-feira (horário local)

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O incêndio florestal ocorre enquanto a Espanha enfrenta uma onda de calorO incêndio florestal ocorre enquanto a Espanha enfrenta uma onda de calor - Foto: Pexels

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Pelo menos 12 pessoas morreram em um incêndio florestal perto de Almería, no sul da Espanha, no fim da noite desta quinta-feira (9), informaram as autoridades regionais.

"O número de pessoas falecidas no incêndio florestal de Los Gallardos (Almería) aumentou para 12, após ser confirmado o falecimento de outras seis na área do incêndio", afirmou o governo regional da Andaluzia em um comunicado.

Cerca de 150 bombeiros e cinco caminhões-pipa foram mobilizados durante a noite de quinta para sexta-feira para combater o incêndio, detalharam serviços de emergência da região.

Moradores de vários bairros precisaram ser evacuados. Uma mulher, ferida por queimaduras, e outra pessoa, intoxicada pela fumaça, foram levadas a um hospital local.

“Outras quatro pessoas foram atendidas no local por problemas respiratórios e queimaduras leves”, segundo autoridades da Andaluzia.

Além disso, cerca de 50 pessoas estão alojadas em um centro cultural e várias estradas foram fechadas por causa dos incêndios.

Testemunhas disseram às autoridades que o fogo pode ter começado após a queda de um cabo de energia elétrica, que teria incendiado a vegetação seca antes de se espalhar rapidamente pela mata ao redor. As autoridades, porém, não confirmaram a causa.

O incêndio florestal ocorre enquanto a Espanha enfrenta uma onda de calor, com partes da Andaluzia sob alertas meteorológicos laranja (o segundo nível mais alto) nos últimos dias devido às temperaturas elevadas.

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