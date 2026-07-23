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Internacional Incêndio florestal força evacuação de 3.500 pessoas de povoado a 60 km de Madri No total, em toda a região de Madri, onde vários incêndios florestais estão ativos em paralelo, há ao todo "mais de 10.000" pessoas evacuadas, segundo o governo regional de Madri

Os 3.500 habitantes de um povoado situado 60 km a oeste de Madri foram evacuados preventivamente nesta quinta-feira (23), por causa de um incêndio florestal, anunciaram os serviços de emergência locais.

Os serviços emergenciais da região de Madri informaram, no X, que enviaram uma "mensagem ES-Alert ao povoado de Aldea del Fresno", de 3.500 habitantes, para sua "evacuação" a outra localidade próxima, para afastá-los do fogo que queima sem controle nas proximidades.

Aldea del Fresno fica muito perto de outros pequenos povoados que foram desalojados na noite de quarta-feira nesta região a oeste da capital espanhola, cujos moradores foram em sua maioria autorizados a voltar para suas casas nesta quinta-feira, após a melhora da situação.

Trabalham no combate ao incêndio declarado perto de Aldea del Fresno 18 unidades dos bombeiros, juntamente com soldados da Unidade de Emergências (UME), informaram os serviços de emergência, acrescentando que várias estradas permanecem interrompidas pelas chamas.

No total, em toda a região de Madri, onde vários incêndios florestais estão ativos em paralelo, há ao todo “mais de 10.000” pessoas evacuadas, segundo o governo regional de Madri.

Nos últimos dias, foram declarados vários incêndios na Espanha. Impulsionados pela onda de calor que asfixia o país há dois dias, estes incêndios florestais se propagam muito rapidamente, sobretudo nas áreas desérticas, onde a vegetação rasteira constitui o combustível ideal para o rápido avanço das chamas.

“O Governo mobilizou todos os recursos para conter os terríveis incêndios que neste momento afetam várias zonas: Ávila, León, Toledo, Madri e outros pontos da Espanha”, escreveu no X o presidente do governo, Pedro Sánchez, que pediu à população “muita cautela” e que siga “as orientações” das autoridades.

O incêndio mais importante se encontra do outro lado de Madri, na província de Guadalajara, cerca de 100 km ao norte da capital, e devastou 32.000 hectares desde a quinta-feira passada.

No total, cerca de 125.000 hectares queimaram desde 1º de janeiro na Espanha, segundo o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS).

Em 2025, mais de 393.000 hectares foram consumidos pelas chamas na Espanha, segundo o EFFIS, o que representa o pior balanço da história recente do país.

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