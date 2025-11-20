A- A+

COP 30 Incêndio foi contido; não há relatos de feridos nem problemas respiratórios, diz Celso Sabino Ministro afirmou que não estava no local para ver se algum participante do evento inalou a fumaça e precisou de atendimento

O ministro do Turismo, Celso Sabino, afirmou que o incêndio que atingiu o pavilhão dos países da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) foi contido em cerca de 15 minutos e que não há relatos de feridos nem pessoas socorridas pela inalação de fumaça. Ele afirmou que não estava no local para ver se algum participante do evento inalou a fumaça e precisou de atendimento.

Sabino afirmou ainda que o material usado para forrar os galpões é antichamas e que o ocorrido não "mancha" a imagem da COP30, em sua visão. Questionado se os carpetes do local também têm tratamento anti-incêndio, ele disse não saber.

Segundo o ministro, há dezenas de homens do Corpo de Bombeiros na área do incêndio e, embora corredor da Blue Zone, onde ocorrem as negociações, esteja sendo esvaziado, a Agrizone está funcionando normalmente.

"Continuo acreditando que ninguém vai embora", afirmou ainda quando questionado sobre a possibilidade do evento ficar esvaziado.



