Incêndio atinge pavilhão da COP30, em Belém, nesta quinta-feira (20)
Equipes da segurança e da ONU recorriam a extintores para tentar conter o fogo
Um incêndio foi declarado nesta quinta-feira no pavilhão central da COP30, em Belém, o que levou a segurança do evento a evacuar o local.
As chamas começaram na entrada e se espalharam rapidamente pelo local. O fogo abriu um buraco no teto e atingiu outras estruturas do pavilhão, observou um jornalista da AFP.
Equipes da segurança e da ONU recorreram a extintores para tentar conter o fogo. Bombeiros também estavam presentes.
Leia também
• Filha de Chico Mendes defende protagonismo de povos da floresta na COP
• COP das Baixadas mobiliza ação climática nas periferias do Pará
• Presidência da COP propõe discussão de texto final da conferência nesta quarta-feira
Milhares de participantes da conferência aguardavam com calma do lado de fora. O fogo começou quando ministros de todo o mundo participavam de negociações sobre temas como transição energética e financiamento climático, a um dia do encerramento do evento.
A fumaça se espalhou dentro e fora do local, causando um movimento de pânico inicial. Minutos depois, a organização brasileira da COP30 informou que o incêndio havia sido controlado, sem deixar feridos.
Antes da chegada dos bombeiros, equipes da segurança e da ONU recorreram a extintores para tentar conter o fogo. Milhares de participantes da conferência aguardaram do lado de fora, sob uma leve chuva, que se misturava ao cheiro de plástico queimado.
O fogo começou quando ministros de todo o mundo participavam de negociações sobre temas como transição energética e financiamento climático, na véspera do encerramento do evento.
O negociador-chefe do Brasil, Mauricio Lyrio, disse à AFP que estava assinando um acordo com um país quando a evacuação começou. O ministro do Turismo, Celso Sabino, disse na TV que um curto-circuito ou um celular carregando podem ter causado o incêndio.
Quase toda a estrutura da COP30 foi montada sob grandes tendas. A escolha de Belém para sediar a conferência impôs uma série de desafios logísticos ao governo do país.
Após uma crise causada pelos altos custos de hospedagem, a presidência brasileira da COP recebeu na semana passada uma queixa da ONU, depois que um grupo indígena forçou o dispositivo de segurança durante um protesto.
O ministro do Turismo, Celso Sabino, disse que as primeiras informações indicam que o fogo começou na área do estande da China. Segundo ele, as lonas do pavilhão são antichamas, o que impediu a propagação do fogo.
"Em breve vamos saber se os trabalhos recomeçarão aqui na Blue Zone ainda hoje ou a partir de amanhã", destacou Sabino.
Em comunicado oficial, a organização do evento salientou que o incêndio foi controlado e não deixou feridos. "As equipes de bombeiros e segurança atuaram prontamente e seguem monitorando o local", diz a organização da COP30.