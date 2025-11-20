A- A+

Belém Incêndio atinge pavilhão da COP30, em Belém, nesta quinta-feira (20) Equipes da segurança e da ONU recorriam a extintores para tentar conter o fogo

Um incêndio foi declarado nesta quinta-feira no pavilhão central da COP30, em Belém, o que levou a segurança do evento a evacuar o local.

As chamas começaram na entrada e se espalharam rapidamente pelo local. O fogo abriu um buraco no teto e atingiu outras estruturas do pavilhão, observou um jornalista da AFP.

Equipes da segurança e da ONU recorreram a extintores para tentar conter o fogo. Bombeiros também estavam presentes.

O fogo começou quando ministros de todo o mundo participavam de negociações sobre temas como transição energética e financiamento climático, a um dia do encerramento do evento.



A fumaça se espalhou dentro e fora do local, causando um movimento de pânico inicial. Minutos depois, a organização brasileira da COP30 informou que o incêndio havia sido controlado, sem deixar feridos.

A fumaça se espalhou dentro e fora do local, causando um movimento de pânico inicial. Minutos depois, a organização brasileira da COP30 informou que o incêndio havia sido controlado, sem deixar feridos.

O fogo começou quando ministros de todo o mundo participavam de negociações sobre temas como transição energética e financiamento climático, na véspera do encerramento do evento.

O negociador-chefe do Brasil, Mauricio Lyrio, disse à AFP que estava assinando um acordo com um país quando a evacuação começou. O ministro do Turismo, Celso Sabino, disse na TV que um curto-circuito ou um celular carregando podem ter causado o incêndio.

Quase toda a estrutura da COP30 foi montada sob grandes tendas. A escolha de Belém para sediar a conferência impôs uma série de desafios logísticos ao governo do país.

Após uma crise causada pelos altos custos de hospedagem, a presidência brasileira da COP recebeu na semana passada uma queixa da ONU, depois que um grupo indígena forçou o dispositivo de segurança durante um protesto.



O ministro do Turismo, Celso Sabino, disse que as primeiras informações indicam que o fogo começou na área do estande da China. Segundo ele, as lonas do pavilhão são antichamas, o que impediu a propagação do fogo.

"Em breve vamos saber se os trabalhos recomeçarão aqui na Blue Zone ainda hoje ou a partir de amanhã", destacou Sabino.

Em comunicado oficial, a organização do evento salientou que o incêndio foi controlado e não deixou feridos. "As equipes de bombeiros e segurança atuaram prontamente e seguem monitorando o local", diz a organização da COP30.





