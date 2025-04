Comerciantes lamentam incêndio no Mercado da Madalena: "Perda total"

A- A+

O dia começou cedo com uma paisagem de caos para comerciantes do Mercado da Madalena, Zona Norte do Recife. Eles acordaram com a notícia de um incêndio que atingiu duas operações do ponto na madrugada deste sábado (12). Em conversa com a reportagem, já no início da tarde, os relatos foram de "perda total".

Uma dessas comerciantes foi Julyana Bezerra, 42 anos. Ela é proprietária de uma loja de aquários e contou à reportagem o desespero que passou ao receber a notícia.

Incêndio interdita Mercado da Madalena. Na foto: Julyana Bezerra, comerciante. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

"Logo de madrugada eu recebi vídeos do mercado, como minha loja estava, e vim para cá. Consegui entrar em um momento e foi perda total. Tudo está destruído. Não tem mais aquário, tem mais nada. Agora estou esperando alguma definição", afirmou.

Outro comerciante que ficou com um grande prejuízo foi Peterson Stanley, 48 anos. Ele é proprietário de uma sapataria e conta que também perdeu tudo no incêndio.

"Estava em casa e vi pelo Instagram a notícia do incêndio. Primeiramente pensei que não tinha a ver com nossa loja, mas vim checar. Cheguei por volta das 1h40, já tinha fogo, mas estava controlado pelos bombeiros", começou.

Incêndio interdita Mercado da Madalena. Na foto: Peterson Stanley, comerciante. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

"Pela manhã entrei lá, fiz filmagens. O mecânico estava bastante danificado, os eletrodomésticos também, como geladeira e micro-ondas. Não sabemos se atingiu alguma máquina, então estamos aguardando o fim da perícia para saber o que vamos fazer", continuou.

Carro teria sido foco do incêndio

Conforme apurou a reportagem com alguns comerciantes do local, o motivo o foco do incêndio teria sido um carro, que estava estacionado dentro das limitações do Mercado da Madalena. Ainda não se sabe, no entanto, porque o veículo estava no local.

"O que sabemos é que tem um carro lá dentro que pegou fogo. Quando entramos conseguimos ver ele também. Ainda não passaram algum posicionamento oficial, isso vai ser só com a perícia. Estamos esperando. Na minha loja a perda foi total. Queimou tudo", afirmou Jaime Medeiros, comerciante de 72 anos.

O Corpo de Bombeiros também chegou ao local na manhã deste sábado. De acordo com alguns comerciantes, ainda existem pequenos focos de incêndio na área. Funcionários da prefeitura não confirmaram a informação.

Segundo comerciantes do local, o incêndio teria começado de um carro, que estava estacionado dentro das limitações do mercado. - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Áreas externas seguem operando

A Defesa Civil do Recife segue no local fazendo a perícia da área. Na manhã deste sábado, as operações foram suspensas na parte interna do mercado. O prazo é de retorno do serviço em até 72 horas, após a conclusão da vistoria e religamento da rede de energia.

Os restaurantes da área externa já estão funcionando.

Confira a nota na íntegra

A Prefeitura do Recife informa que o Centro de Operações do Recife (COP) foi acionado na madrugada deste sábado (12) para uma ocorrência de incêndio nas dependências do Mercado da Madalena. Após o trabalho do Corpo de Bombeiros no controle das chamas, uma equipe da Secretaria Executiva de Defesa Civil vistoriou o local e constatou que o fogo atingiu duas operações. Nas primeiras horas da manhã, o prefeito em exercício do Recife, Victor Marques, também visitou o local. As causas do incêndio serão apuradas.

As atividades da área interna do mercado serão suspensas para limpeza do local e avaliação da rede elétrica e a previsão é que, em até 72 horas, as operações que não foram afetadas retomem suas atividades. Já os restaurantes da área externa voltam a funcionar já no início da tarde deste sábado.

O Mercado da Madalena teve sua coberta recuperada em 2022 e também passou por uma requalificação da rede elétrica, que embutiu a fiação - proporcionando maior segurança. A Prefeitura se coloca à disposição dos permissionários para prestar toda assistência necessária e discutir as melhores alternativas para o pleno restabelecimento das atividades do centro de compras.

