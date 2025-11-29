A- A+

INCÊNDIO Incêndio mata mulher e quatro crianças em comunidade na Caxangá Ocorrência se deu na tarde deste sábado (29); um suspeito por ter causado o incêndio foi levado pela polícia

Um incêndio ocorrido na tarde deste sábado (29) em uma comunidade próxima à UPA da Caxangá, Zona Oeste da cidade, causou a morte de uma mulher e mais quatro crianças - uma delas com idade de dois meses e as demais de 2, 4 e 5 anos de vida.

De acordo com nota da Polícia Civil, um homem suspeito de ter ateado fogo no local, e que também era morador, foi levado por forças de segurança.



Na ocasião em que foi detido, o homem estava sendo linchado pela população. Ele foi encaminhado para uma unidade hospitalar.

Em entrevista realizada no local, um major do Corpo de Bombeiros afirmou que áreas no terreno em que houve o incêndio, também foram atingidas.



A ocorrência foi registrada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).



Fogo controlado

Para o incêndio, equipes do 12º BPM foram acionadas até o local. O Corpo de Bombeiros também foi direcionado com viaturas, sendo uma de combate a incêndio, uma de salvamento e outra de resgates.



Na nota enviada pela Polícia Civil, a informação é de que as chamas foram controladas. O rescaldo foi feito pela equipe do Corpo de Bombeiros.



Governadora e vice lamentam o ocorrido

Em postagem no X, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, se pronunciou sobre o ocorrido:

"Recebi com muita tristeza a notícia do incêndio na comunidade da UPA da Caxangá, que deixou vítimas fatais. Nossas equipes de segurança, assistência social e saúde já foram acionadas para prestar todo o apoio necessário."

Tal qual, a vice-governadora Priscila Krause, também se manifestou em rede social:

"Lamento profundamente o incêndio na comunidade ao lado da UPA Caxangá que resultou em perdas de vidas. O Corpo de Bombeiros atuou de imediato no combate ao fogo e equipes das polícias Civil e Militar prestam apoio às pessoas atingidas e seus familiares. Que Deus conforte a todos."

A deputada Rosa Amorim, também emitiu nota no X. Veja na íntegra:

"Que notícia trágica o incêndio na ocupação do MUST na Caxangá. 5 vidas perdidas e dezenas de famílias que já estavam na luta por moradia desabrigadas. Nossa solidariedade às vítimas e a toda a comunidade do MUST neste momento de dor e desespero. Que encontrem apoio e acolhimento."

Veja também