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Tragédia Incêndio na costa turística da Catalunha obriga várias cidades ao confinamento Mais de 50 equipes de bombeiros foram acionadas

Um incêndio florestal que deflagrou perto da Costa Brava, no nordeste de Espanha, uma zona turística popular, obrigou ao confinamento preventivo de uma dúzia de municípios nesta região costeira catalã, nesta sexta-feira (3), informaram os bombeiros regionais.

L’incendi de l’Empordà supera ja les 750 hectàrees, obliga a confinar milers de persones i manté el foc fora de control mentre es demana suport urgent de l’UME | @RTVECatalunya



Info: https://t.co/rvw383ZwV2 pic.twitter.com/chu6eyNhya — RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 3, 2026

O incêndio começou de manhã perto da cidade de La Bisbal d'Empordà, na província de Girona, a cerca de 20 quilómetros da costa mediterrânea. Os fortes ventos do norte alimentaram a propagação das chamas, o que levou as autoridades a decretar o confinamento de mais de uma dúzia de municípios, incluindo a turística Platja d'Aro.

Mais de 50 equipes de bombeiros, onze delas com agências, trabalham para extinguir o incêndio, informou o Corpo de Bombeiros.

Para facilitar os esforços de combate aos incêndios, o Corpo de Bombeiros solicita em sua conta nas redes sociais que as pessoas que moram na região metropolitana de Barcelona e que costumam viajar para esse destino popular litorâneo nos fins de semana "adiem as viagens para essas áreas".

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