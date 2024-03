Incêndio na Espanha que deixou dez mortos foi causado 'provavelmente' por eletrodoméstico

A- A+

O incêndio que deixou dez mortos no final de fevereiro em Valência, no leste de Espanha, quando em poucos minutos se espalhou por todo um edifício, foi provocado acidentalmente, “provavelmente” por um eletrodoméstico, anunciaram esta segunda-feira as autoridades.

A polícia científica determinou que “foi um incêndio acidental que teve origem num dos aparelhos”, disse à imprensa María José Catalá, prefeita de Valência. Catalá explicou que a investigação continuará estudando os motivos pelos quais o fogo “se espalhou tão rapidamente”.

— Investigações da Polícia Nacional indicam que possivelmente teve origem no interior da cozinha devido a um eletrodoméstico —, confirmou à mídia a delegada do governo na região, Pilar Bernabé.

O incêndio, um dos mais trágicos dos últimos anos, chocou o país e deixou centenas de pessoas desalojadas em Valência, a maior cidade da região.

O incidente, declarado na tarde de 22 de fevereiro em um prédio de 14 andares com 138 apartamentos, espalhou-se de forma incrivelmente rápida por todo o quarteirão.

Vários especialistas questionaram o papel de um material utilizado como isolamento na fachada ventilada do edifício para explicar a propagação extremamente rápida das chamas, O episódio foi comparado ao incêndio da Torre Grenfell, em Londres, na qual morreram 72 pessoas em 2017.

Poucos dias depois, outro incêndio mortal num edifício residencial deixou três mortos, dois adultos e uma criança, em Villajoyosa, perto de Alicante (sudeste).

