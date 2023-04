Incêndio na rua da Imperatriz atinge loja de roupas Tropical; três vítimas foram socorridas

A- A+

Um incêndio atinge uma loja de roupas no bairro da Boa Vista, área central do Recife na tarde desta sexta-feira (15). Segundo comerciantes locais, o fogo começou por volta das 13h, no último andar da loja Tropical, na Rua da Imperatriz, e acabou se espalhando em um terreno atrás do prédio.

Segundo a reportagem pôde apurar com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), três vítimas foram socorridas - duas mulheres e um homem. Uma foi levada para o Hospital da Restauração e as demais para a UPA da Imbiribeira. Todas com ferimentos leves.

Até a atualização desta matéria, não havia informações sobre novas vítimas.

Com um helicóptero, duas viaturas de operação e três caminhões, o Corpo de Bombeiros tenta conter o fogo. Já o Samu conta com três ambulâncias na localidade. A Defesa Civil também está presente.

