COP30 Incêndio na sede da COP30 atrasa negociações em Belém O negociador-chefe do Brasil, Mauricio Lyrio, disse à AFP que estava assinando um acordo com um país quando a evacuação começou

Um incêndio atingiu nesta quinta-feira (20) parte do local onde acontece a COP30, em Belém, o que levou à sua evacuação e atrasou as negociações entre ministros, na véspera do encerramento da reunião.

O fogo teve início na área de acesso restrito onde acontece a conferência climática da ONU, que foi palco de três incidentes em poucos dias.

As chamas abriram um buraco no teto, na área onde ficam os pavilhões de países e organizações, observou um jornalista da AFP.

A fumaça se espalhou dentro e fora do local, causando um movimento de pânico inicial. Minutos depois, a organização brasileira da COP30 informou que o incêndio havia sido controlado, sem deixar feridos.

A ONU avisou às delegações que a área afetada permanecerá fechada pelo menos até as 20h, e ressaltou que o fogo havia sido controlado e que os danos eram limitados.

Antes da chegada dos bombeiros, equipes da segurança do Brasil e da ONU recorreram a extintores para tentar conter o fogo. Milhares de participantes da conferência aguardaram do lado de fora, sob uma leve chuva, que se misturava ao cheiro de plástico queimado.

Uma testemunha do incêndio disse à AFP que nenhum alarme foi acionado. Vários participantes da COP30 relataram que sistemas de fiação elétrica já haviam causado problemas nos últimos dias.

A AFP também havia observado infiltrações após fortes chuvas na cidade amazônica.



- 'Em qualquer lugar' -

"Um certo número de pacientes inalaram fumaça, precisaram de oxigênio e tiveram que ser transferidos para o hospital", disse à AFP a paramédica Kimberly Humphrey, que participa do evento com a Doctors for the Environment Australia.

O fogo começou quando ministros de todo o mundo participavam de negociações sobre temas como transição energética e financiamento climático, na véspera do encerramento do evento.

O negociador-chefe do Brasil, Mauricio Lyrio, disse à AFP que estava assinando um acordo com um país quando a evacuação começou. "Isto vai atrasar o processo" em "um momento crucial" de tomada de decisões, advertiu o delegado da Indonésia Windyo Laksono, do lado de fora do recinto.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, disse na TV que um curto-circuito ou um celular carregando podem ter causado o incêndio, que poderia ter acontecido "em qualquer lugar do mundo", ressaltou.

Quase toda a estrutura da COP30 foi montada sob grandes tendas. A escolha de Belém para sediar a conferência impôs uma série de desafios logísticos ao governo do país.

Após uma crise causada pelos altos custos de hospedagem, a presidência brasileira da COP recebeu na semana passada uma queixa da ONU, depois que um grupo indígena forçou o dispositivo de segurança durante um protesto.

Dias depois, outro grupo indígena conseguiu se reunir com autoridades brasileiras, após bloquear o acesso ao centro de negociações.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, mostrou-se hoje confiante na possibilidade de um compromisso para responder às necessidades de adaptação às mudanças climáticas dos países em desenvolvimento.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a incluir ontem na agenda a questão sensível do abandono dos combustíveis fósseis. Lula promove um "mapa do caminho" para alcançar esse objetivo que permita a cada país avançar em seu próprio ritmo.

Segundo um negociador, que preferiu não ser identificado, China, Índia, Arábia Saudita, Nigéria e Rússia se opuseram hoje a essa alternativa, durante as consultas.

