Incêndio no bairro de São José: edificações sofreram danos severos e comprometimento, diz Bombeiros

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As edificações atingidas pelo incêndio de grandes proporções no bairro de São José, na área central do Recife, sofreram danos severos e comprometimento significativo de elementos estruturais, segundo informou o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE).



Na manhã deste domingo (24), novos focos de incêndio foram identificados e uma viatura precisou ser enviada ao local. As chamas já foram extinguidas e não houve registro de vítimas.



O fogo começou na madrugada do sábado (23) e afetou oito edificações comerciais na Rua Santa Rita. Até as 19h45 da data, foram utilizados cerca de 270 mil litros de água, sendo 70 mil litros no combate direto às chamas e cerca de 200 mil litros na fase de rescaldo.



A ampliação da capacidade operacional ocorreu por meio da utilização da Auto Plataforma e apoio de carros-pipa da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa).



"A ocorrência contou com atuação intensiva das equipes da corporação ao longo de aproximadamente 20 horas de trabalho ininterrupto", ressaltou o CBMPE.

Durante a atuação, a corporação também realizou o sobrevoo de drone para monitoramento da área e análise das edificações atingidas.

"A ocorrência apresentou longa duração em razão da elevada carga de incêndio presente no ambiente. As edificações atingidas sofreram danos severos, com comprometimento significativo de elementos estruturais", ressaltou o Corpo de Bombeiros.



No sábado (23), a Defesa Civil do Recife informou não ter encontrado indícios aparentes de colapso estrutural nos pontos comerciais atingidos pelo incêndio após a avaliação preliminar realizada por técnicos no entorno da área do incêndio.



Na ocasião, o órgão detalhou que uma nova avaliação será feita para aprofundar o diagnóstico e definir as medidas a serem tomadas.



Ao todo, o combate ao incêndio contou com atuação de 51 militares e 11 viaturas operacionais do CBMPE, entre viaturas de combate a incêndio, comando operacional, apoio e autoplataforma.



A ocorrência está sob a responsabilidade da Defesa Civil e dos proprietários dos imóveis atingidos.

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