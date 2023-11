A- A+

AMÉRICA LATINA Incêndio no Chile mata ao menos oito crianças e seis adultos venezuelanos As chamas atingiram casas em um assentamento; as autoridades investigam as causas

Um incêndio deixou 14 venezuelanos mortos, incluindo oito crianças e seis adultos, na segunda-feira (6) em um assentamento habitacional na cidade de Coronel, na província de Concepción no sul do Chile, informou a agência de notícias AFP.

"Lamentamos informar o falecimento de 14 moradores de nossa cidade. São três famílias, oito menores de idade, seis adultos, que morreram devido a este incêndio que destruiu suas casas", disse Javier Valencia, prefeito interino de Coronel.

Segundo Valencia, as vítimas faziam parte de famílias venezuelanas. que viviam de maneira muito precária.

Embora as causas do incêndio sejam desconhecidas, o prefeito informou que as autoridades investigam o possível superaquecimento de um fogão.

O prefeito lamentou o aumento, nos últimos anos, da construção de habitações em terrenos não autorizados, onde os incêndios florestais se tornaram mais comuns.

A cidade é uma das áreas afetadas pelo fogo, devido às altas temperaturas no período.

Nas casas destruídas pelas chamas, viviam três "famílias amontoadas" em "condições típicas de um acampamento", afirmou Valencia.

No X (antigo Twitter), a ministra do Interior do Chile, Carolina Tohá, escreveu que o governo recebeu a notícia da tragédia "com grande consternação".

"Nossos pensamentos estão com os familiares e amigos das vítimas, bem como com os moradores daquela cidade em geral", disse a ministra na rede social.

Em outra mensagem, Tohá afirma que o governo enviou uma delegação de subsecretários à cidade, "para saber o que aconteceu na área e coordenar as medidas e ajuda necessárias".

