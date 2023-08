A- A+

mundo Incêndio no Havaí faz pessoas se jogarem no mar para escapar e deixa hospitais sobrecarregados A situação é especialmente alarmante na ilha de Maui, onde os incêndios causaram níveis de pânico nas pessoas

Os incêndios florestais no Havaí, intensificados por fortes ventos causados pelo furacão Dora, forçaram evacuações e causaram cortes de energia nesta terça-feira. O Serviço Meteorológico Nacional afirmou que o fenômeno foi “parcialmente responsável” por rajadas de vento de mais de 97 quilômetros por hora, o que prejudicou a atuação de helicópteros dos bombeiros.

A situação é especialmente alarmante na ilha de Maui, onde os incêndios causaram níveis de pânico nas pessoas. De acordo com a imprensa local, alguns moradores chegaram a se lançar no oceano para escapar das chamas, e até mesmo a linha de emergência (911) ficou fora do ar, o que tornou impossível relatar as emergências.

— O 911 está fora de serviço, e a rede de celular também. O serviço telefônico não está funcionando — disse a vice-governadora do Havaí Sylvia Luke à CNN na manhã desta quarta-feira. — Nosso sistema hospitalar em Maui está sobrecarregado com pacientes queimados e pessoas sofrendo com a inalação da fumaça.

As equipes de bombeiros em Maui atuaram contra incêndios concentrados em duas áreas: no popular destino turístico no oeste do local, e em uma região montanhosa no interior. De acordo com a porta-voz do condado de Maui, Mahina Martin, ainda não se sabe quantos prédios foram queimados, e os helicópteros não puderam medir o tamanho do fenômeno com precisão.



Além disso, os profissionais encontraram estradas bloqueadas por árvores caídas enquanto trabalhavam nos incêndios do interior. Ao todo, cerca de 14 mil pessoas ficaram sem eletricidade. Para a porta-voz, este é “definitivamente um dos dias mais desafiadores” na ilha, uma vez que há “vários incêndios e múltiplas evacuações em diferentes áreas do distrito”.

— O incêndio pode estar a uma ilha ou mais de distância da sua casa, mas, em um ou dois minutos, pode chegar até ela — afirmou o vice-chefe dos bombeiros Jeffrey Giesea.

