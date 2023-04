A- A+

INCÊNDIO NO RECIFE Incêndio no Lar Paulo de Tarso foi causado por pane elétrica em ventilador, diz perícia A conclusão, de acordo com o perito, foi tomada depois de uma análise das câmeras do circuito de segurança do Lar

Agentes do Instituto de Criminalista (IC) visitaram, na manhã desta segunda (17), o Lar Paulo de Tarso, abrigo voltado para o acolhimento de crianças atingido por um incêndio na madrugada da última sexta-feira (14). De acordo com os peritos, o fogo foi causado por uma pane elétrica em um dos ventiladores da casa.

“Estamos convictos de que não houve um incêndio criminoso. O que aconteceu foi uma pane elétrica em um ventilador que estava na parede da sala. Essa tese será reforçada nos laudos”, disse o perito Fernando Luiz, do Instituto de criminalística. Segundo o profissional, os resquícios do ventilador foram recolhidos para análise.

A conclusão, de acordo com o perito, foi tomada depois de uma análise das câmeras do circuito de segurança do Lar, que mostraram o ventilador em chamas. A perícia complementar apontou, ainda, que o aparelho começou a apresentar um mau funcionamento, com “clarões” identificamos nas imagens, por volta das 3h41 da sexta-feira.



O incêndio no Lar Paulo de Tarso deixou quatro vítimas fatais, sendo três delas crianças e uma cuidadora. Ainda, 11 vítimas permanecem hospitalizadas (seis em estado grave em Unidades de Terapia Intensiva, UTIs, do Hospital da Restauração; duas no Hospital Maria Lucinda, na Zona Norte; e outras duas crianças e uma cuidadora em UTIs do Hospital de Maternidade Brites de Albuquerque, em Olinda).

No domingo (16), um menino e uma menina, de idades não divulgadas, que estavam no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), na área central do Recife, receberam alta médica.

