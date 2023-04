A- A+

Recife Incêndio no Lar Paulo de Tarso: seis crianças internadas no HR seguem em estado grave Outras duas crianças que estavam na unidade de saúde foram encaminhadas para o Hospital Brites de Albuquerque, em Olinda

Das oito crianças internadas no Hospital da Restauração (HR), vítimas do incêndio no Lar Paulo de Tarso, seis permanecem em estado grave. Segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES/PE), as vítimas seguem intubadas, na UTI do centro de saúde.

Outras duas crianças, citadas no boletim desta sexta-feira (14), foram encaminhadas para o Hospital Brites de Albuquerque, em Olinda.

Além das pacientes do HR, outras quatro crianças foram levadas para o Hospital Geral de Areias. Duas delas precisaram ser transferidas para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), para a vigilância clínica, no Hospital Maria Lucinda, no bairro da Jaqueira.

As outras duas crianças foram encaminhadas ao Imip, no bairro dos Coelhos. A paciente adulta, que também havia dado entrada na unidade de saúde, está em observação na emergência clínica.

Por fim, as duas crianças recebidas pelo Hospital Brites de Albuquerque, em Olinda, estão na UTI, porém estáveis, sendo necessário permanecer na unidade para acompanhamento e vigilância clínica.

Entenda o caso

O incêndio no Lar Paulo de Tarso, no bairro do Ipsep, na Zona Sul do Recife, aconteceu na madrugada desta sexta-feira (14). Ao todo, 19 pessoas, sendo 17 crianças e dois adultos, estavam no local.



Duas vítimas, sendo uma mulher e uma criança do sexo masculino, foram encontrados sem vida na área.



A princípio, oito crianças foram levadas para o Hospital da Restauração, mas duas não resistiram e morreram durante o trajeto, totalizando quatro óbitos.

