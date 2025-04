Incêndio no Mercado da Madalena: projeto de lei vai propor auxílio financeiro a permissionários

A- A+

O prefeito em exercício do Recife, Victor Marques (PCdoB), esteve, na manhã desta segunda-feira (14), nas instalações que foram afetadas durante incêndio no Mercado da Madalena que atingiu oito operações, direta e indiretamente, no bairro da Madalena, na Zona Oeste do Recife.

Segundo Marques, o Centro de Operações da cidade (COP) e a Conviva - Feiras e Mercados do Recife estão juntos para restabelecer as condições normais o mais rapidamente possível. Uma medida de auxílio financeiro está sendo analisada e deverá ir para votação na Câmara Municipal do Recife.

“Inicialmente, é para todos que foram atingidos (direta e indiretamente). A recuperação dos espaços deve acontecer em 90 dias, para garantir que a operação volte a funcionar. É um compromisso da Prefeitura iniciar [a reforma] de imediato. Sabendo que esses permissionários precisam de uma renda, tenho certeza que a Câmara vai contribuir para garantir que ninguém fique para trás. O auxílio é de R$ 3 mil que será dado ao permissionário”, explicou ele.

“Nosso objetivo principal é dar atenção aos permissionários, garantir que as operações funcionassem e, também, o restabelecimento mais rapidamente desse equipamento tão importante para a região”, continuou o prefeito em exercício.

Área atingida

O incêndio aconteceu no início da madrugada do último sábado (12). Foram atingidos diretamente três boxes, que tiveram a estrutura totalmente danificada. São comércios de sapateiro, peixes ornamentais e ervas.



Incêndio no Mercado da Madalena: três boxes foram atingidos pelo fogo e outros cinco foram indiretamente afetados - Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Outros cinco boxes foram prejudicados. Não sofreram danos estruturais e nem incêndio. Porém, por ficarem próximos aos atingidos diretamente, tiveram acesso interrompido, o que deve ser normalizado ainda nesta segunda. São dois bares e locais onde são comercializados maquiagem, suco e aquário.

À reportagem, Gabriel Leitão, diretor presidente da Conviva - Feiras e Mercados do Recife, detalhou que o Corpo de Bombeiros atuou, de pronto, no controle das chamas, fazendo com que os danos ficassem contidos e o fogo não se espalhasse pelo mercado, que completou 100 anos há dois meses.

“Ainda no sábado e domingo, garantimos o funcionamento da área externa de restaurantes e uma operação extraordinária para a venda de peixes, na praça localizada aqui ao lado. A pouco mais de 48 horas do evento, o mercado está reaberto. Permissionários e frequentadores já podem vir aqui consumir e trabalhar, com exceção da área aqui atingida, que ficará interditada, durante as obras de reconstrução. ”, argumentou Leitão.

Foi a primeira vez em 12 anos que a comerciante Edileusa Gomes viu um incidente dessa proporção. Ela, que comercializa laticínios e frios, soube da notícia do incêndio ainda na madrugada do sábado e ficou com medo de que o boxe 112, no qual trabalha, tivesse sido um dos afetados.

“Soube à 1h30, mas viemos trabalhar no domingo e hoje pela manhã. Ficamos muito assustados. Hoje à tarde, já poderemos voltar para lá, mas só abriremos lá, de fato, amanhã. Ainda não voltamos logo porque os trabalhadores estão tirando os destroços e materiais dos boxes totalmente atingidos”, disse a comerciante.

Situação

Na manhã desta segunda-feira, ainda é possível sentir muito calor no local. Trabalhadores da Prefeitura do Recife retiram entulhos e materiais que se perderam em virtude do incêndio, que ainda está sendo apurado.

O Mercado da Madalena teve a coberta recuperada em 2022 e passou por uma requalificação da rede elétrica, que embutiu a fiação.

Carro teria sido foco do incêndio

Conforme a reportagem da Folha de Pernambuco apurou, ainda no sábado, com alguns comerciantes do local, o motivo o foco do incêndio teria sido um carro que estava estacionado dentro das limitações do Mercado da Madalena. Ainda não se sabe, no entanto, porque o veículo estava no local.

"O que sabemos é que tem um carro lá dentro que pegou fogo. Quando entramos conseguimos ver ele também. Ainda não passaram algum posicionamento oficial, isso vai ser só com a perícia. Estamos esperando. Na minha loja, a perda foi total. Queimou tudo", afirmou Jaime Medeiros, comerciante de 72 anos.

