PROBLEMA Metrô do Recife: técnicos reconstroem rede aérea que foi destruída por incêndio Reparo ainda vai durar alguns dias, até que tudo seja concluído, segundo a CBTU. Enquanto isso, Ramal Camaragibe segue paralisado

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou, nesta quarta-feira (29), que técnicos estão trabalhando para refazer toda a rede aérea do metrô que foi destruída por um incêndio que atingiu um trem, no último sábado (25). O problema aconteceu entre as linhas Curado I e Alto do Céu, paralisando todo o sistema.

De acordo com a empresa, posteriormente, os profissionais vão alinhar os cabos, seguindo com testes de energia e, somente após isto, poderão retirar o trem da estação Alto do Céu, com o reboque feito até a oficina que fica em Cavaleiro, Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

“Após essa fase, haverá condições de realizar os testes com trens pelo Ramal Camaragibe, que são necessários para retomar a operação comercial plena. Todo o reparo ainda irá demorar alguns dias”, disse a CBTU, por meio de nota.

Relembre o incidente

O ocorrido, conforme anunciou a CBTU em nota publicada nas redes sociais, se deu por volta das 13h daquele sábado, em decorrência da falta de energia no sistema.

O retorno da energia teria provocado um curto-circuito na rede aérea, seguido de um incêndio, causando o incidente no trem que trafegava entre as estações Curado e Alto do Céu.

Na ocasião, o maquinista teria solicitado aos passageiros que se retirassem da composição. Não houve registro de feridos. A Linha Centro permaneceu fechada por todo o dia.



