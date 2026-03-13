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Retorno Incêndio no Shopping Recife: estabelecimento segue fechado nesta sexta (13) Por meio de nota oficial, o estabelecimento comercial confirmou que as atividades serão retomadas neste sábado (14)

Após ser atingido por um incêndio durante a madrugada, o Shopping Recife, localizado no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, comunicou que se manterá fechado ao público nesta sexta-feira (13).

A informação veio por meio de nota oficial do mall. De acordo com a publicação, as atividades serão retomadas neste sábado (14) em horário normal, a partir das 9h.

"Hoje, excepcionalmente, o Shopping Recife não abrirá ao público. Nossas equipes seguem trabalhando na limpeza e organização dos espaços. Amanhã, retornaremos às atividades em horário normal", diz o comunicado do estabelecimento comercial.

Como foi o incêndio?

As chamas atingiram a loja da Casas Bahia. O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE).

A corporação enviou dez viaturas ao local para combater os focos de incêndio e realizar as medidas de segurança necessárias.

As chamas foram concentradas na loja da Casas Bahia. Por meio de nota, o CBMPE ressaltou que o Instituto de Criminalística (IC) realizou perícia no local para investigar as causas e circunstâncias do incêndio.

"O laudo, com previsão de entrega em até 30 dias, será encaminhado à autoridade policial responsável pelo caso", aponta um trecho da nota.

Vistoria

A Defesa Civil do Recife realizou uma vistoria na área afetada pelo incêndio. Segundo o órgão, o shopping já tomou todas as providências adequadas e está executando os serviços necessários.

"Não houve necessidade de nenhuma medida ou recomendação além do que já está sendo feito pela empresa", completa a nota.

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