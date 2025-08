A- A+

MUNDO Incêndio no sul da França provoca uma morte e devasta 11.000 hectares O balanço provisório de danos materiais é de quase 30 veículos queimados e 2.500 residências sem fornecimento de energia elétrica

Um incêndio, o mais intenso do atual período de verão (hemisfério norte) no sul da França, devastou 11.000 hectares e provocou uma morte, além de nove feridos e um desaparecido, informaram as autoridades nesta quarta-feira.

Uma mulher morreu em sua residência na cidade de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse. Dois civis ficaram feridos, um deles com queimaduras graves, segundo a prefeitura do departamento de Aude.

Uma família relatou que não tem notícias de um de seus integrantes na mesma localidade.

Quase 1.500 bombeiros foram mobilizados e sete sofreram ferimentos leves, segundo as autoridades de Aude.

O balanço provisório de danos materiais é de quase 30 veículos queimados e 2.500 residências sem fornecimento de energia elétrica.

O incêndio se propagou rapidamente e forçou o fechamento da rodovia A9, que liga a França com a Espanha, entre as cidades do sul de Perpignan e Narbonne.

As chamas, alimentadas pelo vento, se espalharam das florestas para os arbustos, antes de chegar à localidade de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, perto de Carcassonne, onde várias casas sofreram incêndios.

Veja também