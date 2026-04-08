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RIO DE JANEIRO

Incêndio no Velódromo do Rio é controlado; pista não teve impacto

Bombeiros levaram 14 horas para encerrar fogo desde a madrugada

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Avaliação preliminar indica que incêndio no Velódromo do Parque Olímpico não causou impacto à pistaAvaliação preliminar indica que incêndio no Velódromo do Parque Olímpico não causou impacto à pista - Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

Depois de 14 horas de trabalho, o Corpo de Bombeiros controlou na noite desta quarta-feira (8) o incêndio que atingiu o Velódromo do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, durante a madrugada. O trabalho de limpeza do local foi encerrado. 

O fogo foi rapidamente controlado, ficando restrito à lona que cobre o complexo, evitando propagação para o interior do edifício. Ninguém ficou ferido.

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A avaliação preliminar da equipe técnica e da direção da Confederação Brasileira de Ciclismo indica que não houve impacto à pista. O Rio Museu Olímpico, que homenageia os Jogos de 2016, foi preservado e as peças históricas estão intactas.

O Museu Olímpico ocupa área de aproximadamente 1.700 metros quadrados, onde abriga acervo de cerca de 1 mil peças.

O Velódromo é usado para treinamento de atletas de esgrima, levantamento de peso e ginástica. 

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