A- A+

RIO DE JANEIRO Incêndio no Velódromo do Rio é controlado; pista não teve impacto Bombeiros levaram 14 horas para encerrar fogo desde a madrugada

Depois de 14 horas de trabalho, o Corpo de Bombeiros controlou na noite desta quarta-feira (8) o incêndio que atingiu o Velódromo do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, durante a madrugada. O trabalho de limpeza do local foi encerrado.

O fogo foi rapidamente controlado, ficando restrito à lona que cobre o complexo, evitando propagação para o interior do edifício. Ninguém ficou ferido.

A avaliação preliminar da equipe técnica e da direção da Confederação Brasileira de Ciclismo indica que não houve impacto à pista. O Rio Museu Olímpico, que homenageia os Jogos de 2016, foi preservado e as peças históricas estão intactas.



O Museu Olímpico ocupa área de aproximadamente 1.700 metros quadrados, onde abriga acervo de cerca de 1 mil peças.



O Velódromo é usado para treinamento de atletas de esgrima, levantamento de peso e ginástica.

Veja também