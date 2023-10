Incêndio obriga evacuação de milhares de pessoas na Califórnia

A- A+

Milhares de pessoas tiveram que fugir de um incêndio florestal que se propagou pelo sul da Califórnia nesta terça-feira (31), enquanto ventos fortes alimentavam as chamas.

Cerca de 5.700 pessoas foram instruídas a deixar as áreas ameaçadas, que foram declaradas por volta da hora do almoço de segunda-feira, e as chamas já tinham destruído 900 hectares na manhã seguinte.

O incêndio em Highland, no interior do estado, a sudeste de Los Angeles, já atravessou uma rodovia e destruiu três edifícios. Além disso, outras seis estruturas sofreram danos.

Mais de 300 bombeiros combateram o fogo em terra, ajudados por aviões que lançaram água sobre as chamas.

Maggie Cline de la Rosa, do departamento dos bombeiros do condado de Riverside, disse à AFP que as equipes estavam lutando contra ventos fortes e terrenos difíceis.

“O maior problema neste momento são os fortes ventos”, disse. "Estão tentando evitar que [...] volte a atravessar a rodovia", acrescentou.

O Serviço Meteorológico Nacional informou que são esperadas rajadas de até 50 quilômetros por hora durante o dia.

Os chamados ventos de Santa Ana são uma característica habitual do outono boreal no sudoeste dos Estados Unidos, e alimentam o risco de incêndio em uma zona propícia aos focos.

Um inverno muito úmido, seguido de um ano extraordinariamente úmido, propiciaram um crescimento explosivo da vegetação em grandes partes da Califórnia, após anos de seca.

Os especialistas tinham anunciado que este vegetação poderia secar e se tornar combustível para os incêndios, que são uma parte natural do ciclo climático.

Os cientistas afirmam que a mudança climática provocada pelo homem está afetando os padrões meteorológicos, ao fazer com que os períodos de seca sejam mais secos e longos, e os úmidos mais intensos.

