Paulista

Incêndio atinge apartamento no município de Paulista, três viaturas foram acionadas

Os bombeiros enviaram três viaturas para atender a ocorrência 

Incêndio atinge apartamento em Paulista

Um incêndio atingiu um apartamento no Vila do Frio Condomínio Clube, em Jardim Paulista, no município de Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Segundo o Corpo de Bombeiros de Pernambuco (CBMPE), o atendimento da ocorrência começou por volta das 19h50. 

Para o socorro, foram enviadas três viaturas do CBMPE. Às 20h51 o incêndio já havia sido controlado. 

A ocorrência ainda está em andamento. 

