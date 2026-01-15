Paulista
Incêndio atinge apartamento no município de Paulista, três viaturas foram acionadas
Os bombeiros enviaram três viaturas para atender a ocorrência
Um incêndio atingiu um apartamento no Vila do Frio Condomínio Clube, em Jardim Paulista, no município de Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR).
Segundo o Corpo de Bombeiros de Pernambuco (CBMPE), o atendimento da ocorrência começou por volta das 19h50.
Para o socorro, foram enviadas três viaturas do CBMPE. Às 20h51 o incêndio já havia sido controlado.
A ocorrência ainda está em andamento.