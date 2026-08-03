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Europa

Incêndio perto de Bordeaux revela projéteis da Segunda Guerra Mundial

Equipes especializadas acreditam que as explosões ouvidas durante as chamas, inicialmente atribuídas a cilindros de gás, podem ter sido provocadas por esses antigos artefatos de guerra

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Esta fotografia mostra projéteis da Segunda Guerra Mundial em Le Porge, no sudoeste da França, em 3 de agosto de 2026, após a descoberta dos artefatos em um bairro da cidade que permanece interditadoEsta fotografia mostra projéteis da Segunda Guerra Mundial em Le Porge, no sudoeste da França, em 3 de agosto de 2026, após a descoberta dos artefatos em um bairro da cidade que permanece interditado - Foto: Romain Perrocheau/AFP

O gigantesco incêndio florestal que devastou uma área próxima a Bordeaux, no sudoeste da França, revelou a presença de obuses da Segunda Guerra Mundial na localidade de Le Porge, onde nesta segunda-feira (3) estão sendo realizadas operações de desminagem para permitir o retorno seguro dos moradores.

Le Porge é o município mais afetado pela destruição de moradias no departamento de Gironde, com mais de 180 casas reduzidas a cinzas. Em uma área completamente carbonizada, as autoridades encontraram vários projéteis de cerca de 30 centímetros de comprimento, enferrujados e parcialmente enterrados.

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As equipes especializadas acreditam que as explosões ouvidas durante o incêndio, inicialmente atribuídas a cilindros de gás, podem ter sido provocadas por esses antigos artefatos de guerra.

Desde sexta-feira (31), os especialistas recuperaram 75 projéteis na superfície, mas alertam que muitos outros podem continuar enterrados.

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