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Europa Incêndio perto de Bordeaux revela projéteis da Segunda Guerra Mundial Equipes especializadas acreditam que as explosões ouvidas durante as chamas, inicialmente atribuídas a cilindros de gás, podem ter sido provocadas por esses antigos artefatos de guerra

O gigantesco incêndio florestal que devastou uma área próxima a Bordeaux, no sudoeste da França, revelou a presença de obuses da Segunda Guerra Mundial na localidade de Le Porge, onde nesta segunda-feira (3) estão sendo realizadas operações de desminagem para permitir o retorno seguro dos moradores.

Le Porge é o município mais afetado pela destruição de moradias no departamento de Gironde, com mais de 180 casas reduzidas a cinzas. Em uma área completamente carbonizada, as autoridades encontraram vários projéteis de cerca de 30 centímetros de comprimento, enferrujados e parcialmente enterrados.

As equipes especializadas acreditam que as explosões ouvidas durante o incêndio, inicialmente atribuídas a cilindros de gás, podem ter sido provocadas por esses antigos artefatos de guerra.

Desde sexta-feira (31), os especialistas recuperaram 75 projéteis na superfície, mas alertam que muitos outros podem continuar enterrados.

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