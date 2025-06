A- A+

Recife Moradores relatam desespero durante incêndio que atingiu prédio na Zona Norte do Recife Um homem morreu em decorrência do incidente que aconteceu na manhã desta segunda (9)

Os moradores do Edifício Manoel Costa, prédio atingido por um incêndio no bairro da Encruzilhada, Zona Norte do Recife, na manhã desta segunda-feira (9), relataram momentos de desespero durante o ocorrido.





A educadora física Alessandra Soares, que é moradora do sétimo andar do prédio, o mesmo onde um homem morreu, contou que pensou que fosse morrer durante o incidente.

"Eu estava desesperada, porque eu tentei descer, mas o corredor estava tomado de fumaça, então eu preferi ficar em casa e saber como ia contornar a situação. Pensei que iria morrer, porque a pior coisa é estar asfixiado, sem conseguir respirar. Tentei me molhar, me acalmar, meu esposo, minha mãe, e aí eu vi que as coisas estavam andando. Graças a Deus que os bombeiros conseguiram tomar a rédea e tirar a gente de lá", contou.

Para a moradora do 1º andar Eliane Rodovalho, foi bastante desesperador presenciar o incêndio. A aposentada contou que soube do incêndio por causa da síndica, que telefonou para ela.

"Percebi que tinha um barulho, quando acordei, e pensei que o morador de cima estava se mudando, arrastando os móveis. Quando fui tomar café, a sindica me ligou com a ocorrência do 3º andar, que estava pegando fogo. Peguei o elevador, subi, quando ele abriu, a fumaça veio para cima de mim. Foi muita labareda, aí eu desci novamente e fui até o meu [apartamento], peguei meu celular e as chaves e desci as escadas. A maioria das pessoas estavam dormindo, porque foi muito cedo", lembrou.

Eliane Carvalho, moradora que escapou do incêndio | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Um homem de 48 anos morreu em decorrência do incêndio desta manhã. Cinco pessoas foram atendidas pelo Samu, por causa da inalação da fumaça, e foram encaminhadas para unidades de saúde.

