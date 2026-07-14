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tragédia Incêndio prossegue na floresta de Fontainebleau, perto de Paris Quase 1.000 pessoas abandonaram suas casas nas imediações

As chamas do incêndio que afeta desde domingo a emblemática floresta de Fontainebleau, perto de Paris, avançaram 2.050 hectares até meio-dia de terça-feira (14), informaram as autoridades.

O número, registrado durante a madrugada, deve evoluir ao longo do dia, já que o incêndio continua avançando, declarou à AFP o comandante Paul-Edouard Laurain, porta-voz do Serviço Departamental de Bombeiros e Socorro (SDIS).

As chamas surgiram no domingo em plena onda de calor nessa floresta a 60 km da capital francesa, que conta com samambaias e coníferas especialmente inflamáveis. Todos os anos, o bosque recebe quase 15 milhões de visitantes.

Um segundo foco, de menor magnitude, surgiu na segunda-feira.

O primeiro incêndio devastou 1.600 hectares, enquanto o segundo "percorreu esta noite uma área bastante grande" e se estende por 450 hectares, indicou o prefeito Pierre Ory, que espera que os dois focos sejam controlados ao longo do dia.

Quase 850 bombeiros combatem as chamas. Quatro hidroaviões Canadair foram mobilizados, uma medida sem precedentes na região parisiense, além de outras duas aeronaves do tipo Dash e três helicópteros com reservatórios de água.

Quase 1.000 pessoas abandonaram suas casas em Fontainebleau e nas imediações. As autoridades investigam para determinar se os incêndios foram provocados deliberadamente. Duas pessoas foram detidas.

A França celebra nesta terça-feira seu feriado nacional, que costuma ser acompanhado de fogos de artifício à noite. No entanto, durante a terceira onda de calor da temporada, muitas cidades cancelaram os espetáculos pirotécnicos.

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