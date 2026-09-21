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América do Sul Incêndio que ameaça joia turística da Colômbia está parcialmente sob controle Ministro do Interior, Rodrigo Lara, afirmou no dia anterior que as chamas, visível da praça central da cidade, estava 50% contido

As autoridades conseguiram controlar parcialmente um incêndio florestal que ameaçava uma das joias turísticas da Colômbia, a cidade andina de Villa de Leyva, que amanheceu envolta em fumaça nesta segunda-feira (21).

"Ontem conseguimos conter todos os focos de incêndio durante a noite (...) perto das casas", disse Carlos Amaya, governador do departamento de Boyacá, à Rádio Caracol nesta segunda-feira (21).

Segundo as autoridades regionais, em apenas um dia e meio, quase 300 hectares de floresta e vegetação foram devastados pelo fogo, que atingiu os arredores desta cidade com sua arquitetura colonial e chão de pedra, visitada anualmente por quase um milhão de turistas.

O ministro do Interior, Rodrigo Lara, afirmou no dia anterior que o incêndio, visível da praça central da cidade, estava 50% contido.

Dois hotéis rurais nas encostas do Cerro San Marcos retiraram seus hóspedes na manhã de domingo, e um deles foi parcialmente consumido pelas chamas, que foram posteriormente contidas.

Segundo o último relatório da Unidade Nacional de Gestão de Riscos, a Colômbia tem cerca de vinte incêndios ativos.

Os incêndios florestais são frequentes na época seca do ano ao longo da zona andina próxima ao Equador, mas neste ano se intensificaram devido às condições climáticas associadas ao atual fenômeno El Niño, que desponta como um dos mais intensos já registrados, com secas e temperaturas elevadas.

Uma dúzia de incêndios também estão ativos no vizinho Equador, onde os bombeiros combatem um que, nesta segunda-feira, completa cinco dias aceso em uma colina na capital Quito.

O El Niño aumenta as temperaturas da superfície do Pacífico e desencadeia mudanças globais nos padrões de ventos, pressão e precipitações. Desencadeia desde inundações até secas extremas.

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