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Incêndio que destruiu prédio da UFPE afetou cerca de 200 teses e dissertações

MEC anuncia prorrogação de bolsas e construção de novo prédio para os laboratórios afetados

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Incêndio de grandes proporções destrói prédio que abrigava diversos laboratórios da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)Incêndio de grandes proporções destrói prédio que abrigava diversos laboratórios da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Cerca de 200 dissertações e teses de pós-graduação foram prejudicadas pelo incêndio que destruiu um prédio da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), em Recife (PE).

O Ministério da Educação anunciou uma série de medidas para recuperar a estrutura da unidade de ensino e garantir a continuidade das pesquisas em curso.

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Em visita ao local na quinta-feira (8), o ministro da Educação, Leonardo Barchini, afirmou que o MEC acompanha a situação e anunciou medidas de apoio à universidade.

"Nossa grande preocupação é que nós temos aproximadamente 200 dissertações e teses em andamento aqui nos diversos laboratórios, e precisamos evitar que essas pesquisas parem, ou seja, precisamos dar continuidade. E estamos também colocando nossos serviços de Psicologia, nossos serviços de outras áreas, para apoiar os nossos estudantes e também os nossos professores e professoras que estão aqui trabalhando", diz o reitor da UFPE, Alfredo Gomes.

O MEC vai prorrogar as bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado dos pesquisadores afetados. A pasta também prevê a construção de um novo prédio para abrigar os laboratórios atingidos.

A nova estrutura terá cerca de 7 mil metros quadrados, mais que o dobro da área do edifício atingido. O valor estimado da obra é de R$ 28 milhões.

A construção deve começar após a conclusão da perícia e das investigações sobre o incêndio.

O ministério ainda fará a recomposição dos equipamentos dos laboratórios atingidos, em articulação com outros ministérios que mantinham pesquisas e atividades no espaço.

Segundo o MEC, a medida busca contribuir para a retomada das atividades científicas da universidade.

Terceiro incêndio em uma semana
Um incêndio de grandes proporções atingiu um edifício da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) na noite de quarta-feira (7). Foi o terceiro incêndio registrado nas dependências da instituição em apenas uma semana

Em nota, a UFPE lamentou "profundamente o ocorrido, especialmente em relação às pesquisas afetadas".

O reitor da instituição, Alfredo Gomes, esteve no local e acompanhou o trabalho do Corpo de Bombeiros.

A universidade afirmou que, em função do tipo de produtos armazenados no prédio, o fogo se alastrou rapidamente e provocou grandes danos na estrutura.

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