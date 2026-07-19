Incêndio queima 13 mil hectares a 100km ao norte de Madri
Fogo devasta em particular o Parque Nacional da Sierra Norte
Um incêndio deflagrado, na quinta-feira (16), a cerca de 100 quilômetros ao norte de Madri devastou mais de 13 mil hectares e obrigou ao deslocamento de centenas de pessoas, informaram as autoridades locais neste domingo (19).
"O incêndio florestal [do povoado] de La Mierla na província de Guadalajara (...) afeta mais de 700 pessoas", segundo o serviço de prevenção e extinção de incêndios de Castilla-La Mancha.
Este incêndio, que devasta em particular o Parque Nacional da Sierra Norte, não deixou vítimas até o momento, mas continua sendo qualificado como "difícil" pelas autoridades locais.
Leia também
• Onda de mísseis deixa um morto na capital da Ucrânia
• Terremoto deixa cinco mortos em região andina do Peru
• Ao menos 53 pessoas resgatadas após naufrágio na Guiana
Cerca de 350 bombeiros e efetivos da Unidade Militar de Emergência (UME) estão mobilizados na área, com o apoio de 25 aeronaves, para tentar controlas as chamas, segundo reportou o centro de controle à imprensa.
O fogo começou em uma área florestal e montanhosa, que abriga espécies ameaçadas de águias, lobos e borboletas.
Este incêndio florestal se soma a outro que começou na quarta-feira (15), no nordeste do país, perto de Zaragoza, que já queimou cerca de 15 mil hectares.
A evolução destes dois incêndios é ainda mais preocupante, considerando que a Espanha se prepara para enfrentar sua terceira onda de calor a partir de terça-feira (21).
A Espanha acaba de sofrer um dos incêndios florestais mais mortais de sua história recente, que começou na região sul da Andaluzia em 9 de julho, provocando 13 mortes e devastando 7 mil hectares.