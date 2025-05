A- A+

RECIFE Incêndio no Bairro de São José: após controlar chamas, Bombeiros seguem com fase de rescaldo Trabalho iniciado na manhã detse sábado (17) visa eliminar focos remanescentes que possam causar um novo incêndio

Na manhã deste sábado (17), o Corpo de Bombeiros realiza a fase de rescaldo para encerrar o incêndio de grandes proporções que atingiu a loja Lin Lin Festas, especializada em artigos de festa, na noite dessa sexta-feira (16).



O ponto fica localizado na Rua das Calçadas, no bairro de São José, área central do Recife. As primeiras informações começaram a circular por volta das 19h30. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil foram acionados e, por volta das 22h30, após horas de trabalho e com o esforço de muitos profissionais, conseguiram controlar as chamas. Não há vítimas.

A fase de rescaldo é uma operação realizada após a extinção do fogo. O objetivo é garantir que não existam focos remanescentes que possam causar um novo incêndio.



Depois desse trabalho e com liberação dos Bombeiros, a Defesa Civil deve fazer uma vistoria detalhada no local afetado para descobrir o que iniciou a proliferação do fogo e a situação da estrutura da loja Lin Lin Festas e demais estabelecimentos em volta.

Chamas se espalharam para prédio ao vizinho

Apesar das tentativas iniciais de contenção, as chamas se espalharam rapidamente e atingiram o prédio vizinho, também pertencente ao mesmo comércio.

Às 21h20, o telhado do anexo da loja cedeu, intensificando o fogo, que passou a ameaçar uma terceira edificação — uma loja de roupas de banho localizada à direita. Por volta das 21h45, as forças de segurança ampliaram o cordão de isolamento diante do risco de que as chamas atinjam cabos de alta tensão.

Segundo lojistas, a região estava sem fornecimento de energia elétrica desde às 21h da quinta-feira (15), devido à queda de um poste.

Técnicos da Neoenergia teriam atuado durante todo o dia, até cerca das 18h30 desta sexta, quando o serviço teria sido restabelecido.

Um lojista, que não quis se identificar, comentou que em um grupo de aplicativo de mensagens dos comerciantes circulavam informações que "após a religação da energia por parte da Neoenergia, teria ocorrido um curto-circuito na loja onde o incêndio começou", disse. "Foi isso que nos repassaram. Não sabemos se essa é de fato a causa real, mas foi o que circulou entre os lojistas", completou o lojista.

Procurada, a Neoenergia informou que enviou uma equipe ao local para realizar o desligamento da rede elétrica que atende a localidade para que os bombeiros pudessem apagar as chamas iniciadas na parte interna do imóvel. "O incêndio não tem nenhuma relação com a rede de distribuição da concessionária", explicou em nota.

Quando questionada sobre a ida da concessionária mais cedo ao local, a assessoria ratificou a ida apenas na hora do incêndio. "Esteve, mas só para desligar a rede e os bombeiros apagarem as chamas que começaram na parte interna do imóvel. Zero relação com nossa rede, foi apenas para segurança dos bombeiros", disse.

Inicialmente, o Corpo de Bombeiros foi acionado para uma ocorrência nas imediações do Mercado de São José, mas após a chegada das equipes ao local, constatou-se que o foco do incêndio era na Lin Lin Festas, localizada nas proximidades.

A Defesa Civil informou que fará uma vistoria detalhada no local afetado somente após a liberação por parte dos Bombeiros.

Veja também