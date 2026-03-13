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DANOS Vídeo que circula nas redes sociais mostra imagens do Shopping Recife, atribuindo-as ao incêndio O estabelecimento comercial foi atingido por um incêndio nesta sexta-feira (13)

O incêndio que atingiu o Shopping Recife, localizado no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, deixou danos na parte interna do estabelecimento comercial, nesta sexta-feira (13).

Em vídeos que circulam nas redes sociais atribuídos ao estabelecimento comercial, é possível observar o estado que ficou um dos andares do Shopping Recife.

Portas, vidraças de lojas e cadeiras aparecem quebradas, além de sinais de queimaduras nas partes superiores e danos à escada rolante.

Veja vídeo:

Procurada pela reportagem da Folha de Pernambuco, o Shopping Recife não confirmou se o vídeo se refere ao estado do local no dia do incêndio.

Por meio de nota, o estabelecimento comercial confirmou que seguirá fechado nesta sexta (13). As atividades serão retomadas em horário normal a partir deste sábado (14).

"Hoje, excepcionalmente, o Shopping Recife não abrirá ao público. Nossas equipes seguem trabalhando na limpeza e organização dos espaços. Amanhã, retornaremos às atividades em horário normal", diz o comunicado do estabelecimento comercial.

Estado de saúde

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), dois funcionários do centro comercial receberam atendimento médico após inalarem fumaça e foram encaminhados ao Hospital da Restauração (HR).

O HR informou que uma mulher, de 48 anos, tem quadro de saúde grave, mas estável. Já um homem, de 24 anos, segue em observação.

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