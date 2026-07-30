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EUROPA Incêndios afetam a ilha grega de Creta Quase 8.000 pessoas precisaram ser retiradas da localidade turística de Agia Galini

Milhares de pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas na ilha grega turística de Creta devido a vários incêndios, que prosseguiam nesta quinta-feira (30), atiçados pelos fortes ventos.

"Retiramos quase 8.000 pessoas da localidade turística de Agia Galini", declarou a vice-governadora da região de Retimno, Maria Lioni, ao canal estatal ERT.

A operação aconteceu no momento em que os incêndios em Creta, que começaram na quarta-feira e mataram dois bombeiros, se aproximaram da localidade.

As chamas incendiaram casas e instalações agrícolas, afetando animais de criação, mas o balanço ainda não está claro porque os focos de incêndio permanecem ativos, disse Lioni.

Dois bombeiros ficaram bloqueados em uma estrada montanhosa perto do vilarejo de Krya Vrysi e morreram durante o incêndio. Um terceiro bombeiro faleceu durante os esforços para apagar outro incêndio perto de Giteo, na península de Peloponeso.

Os bombeiros mobilizaram 200 agentes e 53 caminhões na região de Retimno.

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