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Tragédia Incêndios cercam Madri e obrigam a evacuações na França e Espanha Pelo menos 19.000 pessoas foram evacuadas ou estão confinadas na Comunidade da capital espanhola

Algumas zonas de Madri nasceram, nesta sexta-feira (24), com cheiro de fumaça dos incêndios que queimaram descontrolados nos arredores da capital espanhola e que, assim como outros focos na França, obrigaram milhares de pessoas a se deslocarem.

“Estamos vivendo uma situação dramática, não apenas em diferentes províncias espanholas, mas também em regiões de países vizinhos”, disse o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, sobre os incêndios que “estão devastando milhares de hectares”.

Pelo menos 19.000 pessoas foram evacuadas ou estão confinadas na Comunidade de Madri devido ao “pior incêndio da história” da região, que já devastou 6.000 hectares, anunciou a presidente regional Isabel Díaz Ayuso.

“Para uma região como esta, com uma forte concentração de moradias e de população, é uma catástrofe”, lamentou em entrevista coletiva. "Nunca tivemos algo vívido assim".

Os bombeiros lutaram nesta sexta-feira para impedir a confluência de diferentes focos de incêndio, mas sem sucesso. No início da tarde, os serviços de emergência anunciaram que dois dos incêndios "se uniram" numa única frente e ameaçaram novas localidades.

Embora ainda longe da capital, as chamas afetam uma série de municípios residenciais bastante povoados, muitas vezes cercados por colinas e áreas de mata que favorecem sua propagação.

Estado de

As condições ambientais complicam o trabalho dos bombeiros e dos militares que atuam para tentar conter as chamas, segundo imagens divulgadas pela Guarda Civil.

"Temos uma situação adversa, como podemos ver pelo vento. (...) Como nossas estimativas apontam para mais de 50 km/h, a temperatura também não vai nos trazer nenhuma facilidade e o mesmo vale para o nível de umidade", disse o ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, do posto de comando instalado na região.

Perante a emergência, o Ministério do Interior espanhol pediu nesta sexta-feira o envio de "quatro meios aéreos" ao acionar o mecanismo de proteção civil da União Europeia, pedido à qual a Grécia respondeu enviando dois Canadair.

Imagens da Guarda Civil mostram chamadas próximas a residências em San Martín de Valdeiglesias, e densas colunas de fumaça se elevando ao redor de Villa del Prado, duas localidades situadas a cerca de 60 km a oeste de Madri.

O incêndio mais importante, no entanto, ocorreu na província de Guadalajara, cerca de 100 km ao norte da capital, e devastou 32.000 hectares numa semana.

As chamadas perdidas, intensidade e o Exército se retiraram da área, embora ainda não estejam sob controle, anunciou o presidente da região de Castela-La Mancha, Emiliano García-Page.

Mais de 200 bombeiros continuam mobilizados, assim como cerca de vinte "meios terrestres" e dois meios aéreos.

40.000 evacuados

Na França, o fogo também não dá trégua e avança perto da prestigiada região vinícola de Bordeaux, no sudoeste do país, onde os incêndios obrigaram moradores e turistas a fugir da península de Cap Ferret de barco, em plena temporada de férias de verão.

Cerca de 40.000 pessoas “foram evacuadas ou estão a ser evacuadas neste momento”, indicou o ministro do Interior, Laurent Nuñez, que acrescentou que 80 casas foram atingidas pelas chamas.

Este ano é a segunda maior área queimada por incêndios na União Europeia desde que obtive os registros há 20 anos, segundos dados de satélite do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (Effis) analisados pela AFP.

Desde o início do ano, mais de 50.000 hectares queimaram em incêndios na França, quase o triplo do mesmo período de 2025, informou Laurent Nuñez à AFP.

As autoridades acionaram o mecanismo de proteção civil da União Europeia para solicitar ajuda, declarou nesta sexta-feira o presidente Emmanuel Macron, que anunciou que a crise continuava “muito intensa”.

A UE anunciou que fornecerá três aviões-tanque para França.

O sudeste do país também foi gravemente afetado, com dezenas de incêndios que surgiram e foram intensificados pelo vento. As autoridades informaram que desde terça-feira cerca de 25 casas foram destruídas.

Na Itália, milhares de agentes de emergência combateram incêndios na Sicília e na região da Calábria, onde uma autoridade local afirmou que alguns incendiários provocaram os focos amarrando armadilhas embebidos em líquido inflamável ao rabo de gatos de rua para espalhar o fogo.

As florestas queimaram com mais facilidade porque o cultivo e os solos europeus sofreram há meses com uma seca acentuada pelas ondas de calor exclusivas que atravessaram o continente em junho e julho e que fizeram evaporar mais água.

É justamente a mudança climática, causada principalmente pela combustão contínua do petróleo, do carvão e do gás, que torna mais grave a seca atual, concluíram meteorologistas do grupo World Weather Attribution em um estudo publicado na quinta-feira(23).

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