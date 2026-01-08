A- A+

FALTOU LUZ Incêndios e problemas na rede elétrica deixam ruas do Recife e Jaboatão sem energia nesta quinta (8) Neoenergia Pernambuco se pronunciou sobre questões

Ruas do centro do Recife e de Jaboatão dos Guararapes amanheceram sem energia elétrica nesta quinta-feira (8). Segundo a Neoenergia Pernambuco, os apagões foram causados por incêndios e problemas na rede. Algumas localidades já tiveram o fornecimento restabelecido. Outras ainda esperam conclusão de serviços.

No bairro da Soledade, centro da capital pernambucana, o problema aconteceu na Rua das Ninfas. Por lá, um incêndio iniciado na rede de telecomunicações provocou a interrupção no fornecimento. Uma equipe da distribuidora foi enviada ao local, segundo a companhia, e promoveu a substituição dos equipamentos atingidos, normalizando o serviço por volta das 9h30.

Os bairros do Recife Antigo e de São José também ficaram sem energia, porém tudo foi normalizado por volta das 8h20. Por meio de nota, a Neoenergia justificou que “o problema foi ocasionado por uma falha em um componente da rede de distribuição, que foi prontamente substituído”.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram um transformador pegando fogo em Candeias, Jaboatão dos Guararapes. O fato aconteceu, segundo relatos de moradores do bairro, por volta das 3h.

Um internauta morador do bairro, identificado como Carlos Henrique, comentou na publicação que não conseguiu dormir após a explosão.

“Ainda sem energia e com um sono da p****, pois o calor não me deixou dormir. Esses apagões estão sendo constantes em Candeias”, contou.

Já Thaiana Andrade afirmou que a explosão aconteceu em um poste que fica em frente ao edifício que ela mora. Andrade pontuou que, no total, foram quatro estouros.

“Foram quatro estouros com fogo no poste. O protocolo na Neoenergia já foi aberto, mas ainda estamos sem energia”, detalhou.

Sobre esse assunto, a concessionária de energia pernambucana também foi procurada pela reportagem da Folha de Pernambuco, e afirmou que enviou equipes ao local e promoveu a normalização do serviço, às 11h49. A ocorrência foi provocada por um curto-circuito na rede de distribuição.

