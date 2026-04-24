Sex, 24 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta24/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MUNDO

Incêndios florestais afetam o norte do Japão

Autoridades recomendam que mais de 2.500 pessoas abandonem suas casas

Reportar Erro
Incêndios florestais afetam o norte do JapãoIncêndios florestais afetam o norte do Japão - Foto: STR / Jiji Press / AFP

Os incêndios florestais no norte do Japão avançavam nesta sexta-feira (24) em direção ao centro de uma cidade, enquanto as autoridades recomendaram que mais de 2.500 pessoas abandonem suas casas.

Até a manhã de sexta-feira, o fogo nas áreas montanhosas da região de Iwate havia devastado mais de 400 hectares. O incêndio começou na quarta-feira, segundo o porta-voz do governo, Minoru Kihara.

Leia também

• Governo federal divulga planejamento para enfrentar incêndios em 2026

• Mudança climática alimenta condições para incêndios florestais no Chile e Argentina, diz estudo

• Incêndios florestais de grande magnitude são a 'nova normalidade' da Patagônia, diz especialista

As chamas avançavam em direção às residências da cidade de Otsuchi. .

Kihara disse que as chamas levaram as autoridades a emitir avisos para que mais de 2.500 pessoas abandonassem suas residências. Também intensificaram as medidas para controlar o incêndio, com quase 700 bombeiros e 13 aeronaves.

No início da manhã de sexta-feira, 329 moradores estavam em abrigos, informou a emissora pública NHK.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter