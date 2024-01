Incêndios florestais atingem Bogotá e outras regiões da Colômbia

Quatro incêndios florestais ativos atingiam nesta terça-feira (23) várias regiões da Colômbia, incluindo Bogotá, em meio a uma onda de novos focos causada pelas altas temperaturas resultantes do fenômeno El Niño, informaram autoridades.

"Seis incêndios foram reportados em nível nacional, dos quais três estão ativos", um deles em Bogotá, e dois, no departamento de Vichada, fronteira com a Venezuela, alertou a Unidade Nacional para a Gestão do Risco de Desastres (UNGRD).