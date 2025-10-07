A- A+

Meio Ambiente Incêndios florestais tendem a aumentar em Pernambuco entre outubro e março; veja como prevenir Calor e baixa umidade são as principais causas para o crescimento do cenário no estado

Com a aproximação do aumento das temperaturas, o número de casos de incêndios florestais tende a crescer em Pernambuco entre os meses de outubro e março.

O alerta foi feito pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Defesa Social (SDS-PE), para que a população tome cuidado e busque preservar o meio ambiente.

Em 2025, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) atendeu 691 ocorrências de incêndios em vegetação em todo o estado até setembro.

Em virtude do período mais seco e quente que se aproxima nos próximos meses, o cuidado dos pernambucanos deve ser redobrado para prevenir a propagação rápida das ocorrências.

De acordo com o CBMPE, a maioria dos casos tem origem na ação humana, seja por descuido das pessoas, práticas inadequadas ou até iniciado de forma intencional.

Além dos danos ambientais, como a destruição da vegetação e o desequilíbrio ecológico, outras razões trazem consequências para as pessoas. Entre elas, estão problemas respiratórios causados pela fumaça e risco à vida.

“A sociedade deve unir forças junto as instituições para preservar o meio ambiente e evitar tragédias, sobretudo danos ao patrimônio e à vida”, comenta o comandante do CBMPE, coronel Francisco Cantarelli.

Segundo o Governo de Pernambuco, as principais recomendações são:

- Não fazer queimadas;

- Manter os terrenos limpos sem o uso de fogo;

- Descartar corretamente resíduos como vidro e plástico; e

- Evitar acender fogueiras ou soltar balões, prática que é considerada crime.



Em áreas rurais, é indicado criar aceiros, ou seja, faixas de terreno sem vegetação nas divisas ou cercas, para impedir a propagação do fogo e reduzir o material combustível em plantações.

“Grande parte dos incêndios florestais pode ser evitada com atitudes simples. É fundamental que as pessoas não utilizem o fogo para limpar terrenos, descartem corretamente o lixo e jamais joguem pontas de cigarro em áreas com vegetação seca. Cada ação de cuidado faz diferença na preservação do meio ambiente e na segurança de todos”, destaca o coronel Cantarelli.

Além dos prejuízos ambientais, os incêndios exigem grande mobilização das operativas da SDS-PE.

O Corpo de Bombeiros atua diretamente no combate às chamas, enquanto a Polícia Civil investiga as causas e os possíveis responsáveis.

Em 2025, outras demandas comuns atendidas pelos bombeiros foram incêndios em residências (726 ocorrências), meios de transporte terrestre (369), vias públicas (331) e edificações comerciais (187).

Em caso de chamas fora de controle, a orientação é manter distância segura do local e acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

Com informações da assessoria

